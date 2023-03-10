قيادات الفرقة الأولى لمشاة البحرية الأمريكية تزور كوريا

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زارت قيادات مشاة البحرية الأمريكية في البر الرئيسي للولايات المتحدة واليابان، كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات "فريدوم شيلد" التي تجريها حاليا القوات الكورية والأمريكية.وقالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم إن القوة الاستكشافية البحرية الثالثة المتمركزة في مدينة "اوكيناوا" اليابانية، والفرقة الأولى من القوة البحرية الاستكشافية، سوف تشارك في المناورات الكورية الأمريكية المشتركة التي ستستمر حتى يوم 23 مارس.وفي هذا الإطار، التقى قائد سلاح مشاة البحرية الكورية "كيم كيه هوان" مع "جيمس بيرمان" قائد القوة الاستكشافية الثالثة الأمريكية، في قاعدة "موجوك" لمشاة البحرية الأمريكية، في مدينة "بوهانغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث ناقشا خطط المناورات المشتركة.وبهذه المناسبة أكدت قيادة الوقات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على أن زيارة قيادات الفرقة الأولى لقوة مشاة البحرية الأمريكية إلى كوريا تأتي لأول مرة منذ 15 عاما.وقال الجنرال "بنجامين واتسون" من الفرقة البحرية الأولى في مشاة البحرية الأمريكية إن المشاركة في هذه المناورات وتفعيل العلاقات بين مشاة البحرية الأمريكية والكورية هي تجربة ممتازة، حيث إنها تتيح فرصة مثالية لممارسة القتال جنبا إلى جنب مع مشاة البحرية الكورية.