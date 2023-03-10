الحكومة الكورية ترسل فريق عمل إلى إندونسيا للفوز بعقود إنشاءات

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال فريق عمل إلى إندونيسيا من أجل إحراز هدفها المتمثل في الفوز بـ50 مليار دولار من العقود سنويا في مجال الإنشاءات الخارجية.وصرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية أنها سوف ترسل فريق العمل برئاسة الوزير "وان هي ريونغ" إلى جاكرتا في زيارة تبدأ غدا الأربعاء وتستغرق 5 أيام.ويضم الفريق ممثلين عن حوالي 50 شركة كورية تعمل في قطاعات الإنشاءات والمدن الذكية والأجهزة المتنقلة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.وتخطط الوزارة لتقديم دعم فعال وكبير للشركات الكورية التي تسعى إلى الفوز بعقود خاصة ببعض المشروعات الكبرى في إندونيسيا بما في ذلك مشروع إنشاء العاصمة الجديدة الذي تنوي الحكومة الإندونيسية إكماله حتى عام 2045، ومشروع خط السكك الحديدية الخفيفة في جاكرتا.ومن المتوقع أن تعقد وزارة الأراضي الكورية منتدى مع إندونيسيا للتعاون في المدن الجديدة بشكل مشترك مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة المياه الجديدة في إندونيسيا، حيث تقترح رؤية لتطوير العاصمة الإندونيسية الجديدة خلال ذلك المنتدى.كما ستقيم الوزارة معرضا خاصا لدعم الصادرات إلى إندونيسيا من قبل شركات الحلول الكبرى المطبقة في المدن الذكية، جنبا إلى جنب مع المؤسسة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار.وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزير الكوري "وان" سبل التعاون في مختلف المجالات، مثل البنية التحتية للإنشاءات والنقل والمدن الذكية، خلال اجتماعات سيعقدها مع عدد من كبار المسؤولين الإندونيسيين، بمن في ذلك وزير النقل ومحافظ جاكرتا ووزير الأشغال العامة والإسكان، ونائب الوزير المسؤول عن العاصمة الجديدة.