سيول تشارك في تنظيم الدورة الثانية من قمة الديمقراطية

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها ستعقد بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى، مؤتمر قمة الديمقراطية، في نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن المؤتمر سيتيح فرصة لكوريا من أجل تأكيد توجهها للمساهمة في التضامن والتعاون الدوليين من أجل استعادة الديمقراطية.جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها المنسق الدبلوماسي متعدد الأطراف التابع لوزارة الخارجية اليوم في منتدى بعنوان "مؤتمر قمة الديمقراطية: معانيه وآفاقه"، نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية الكورية للسياسات الدولية.تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر قمة الديمقراطية عبارة عن مبادرة طرحها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" من أجل جمع الدول الديمقراطية واستعادة الزعامة الأمريكية عالميا، في مواجهة صعود الأنظمة الديكتاتورية على مستوى العالم، وقد عقد اجتماعه الأول عبر الفيديو في شهر ديسمبر من عام 2021.ومن المتوقع أن تُعقد الدورة الثانية من المؤتمر يومي 29 و30 مارس، حيث تتولى كوريا مهمة التنظيم المشترك كممثلة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما ستتولى كل من هولندا دور التنظيم المشترك كممثلة لأوربا، وزامبيا كممثلة لأفريقيا، وكوستاريكا كممثلة لأمريكا اللاتينية.ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع العام عبر الفيديو في اليوم الأول، ثم تعقد الاجتماعات الإقليمية خارج الشبكة في اليوم الثاني.أما اجتماع منطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي ستشرف عليه كوريا فمن المتوقع أن يعقد تحت شعار "الاستجابة للفساد".