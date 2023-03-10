الرئيس يون ورئيس الوزراء الياباني يلتقيان في اجتماعيْ عشاء بعد القمة بينهما

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية إن الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سوف يتناولان العشاء في مطعميْن في طوكيو، عقب انعقاد القمة المرتقبة بينهما بعد غد الخميس.وقال تقرير نشرته صحيفة "يوميوري شيمبون" اليومية اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك محادثات جارية حاليا بين مسؤولي البلدين للتنسيق من أجل عقد اجتماعيْ عشاء بين يون وكيشيدا في مطعم بالقرب من منطقة "غينزا" الحيوية في طوكيو، قبل زيارة مطعم "رينغاتي" الذي أنشئ قبل 128 عاما.وقد اختارت الحكومة اليابانية هذا المطعم القديم، المعروف بأنه قد ابتكر بعض الوصفات اليابانية الشهيرة، في ضوء رغبة الرئيس "يون" في زيارته.وقالت الصحيفة اليومية إن ترتيب عشاءيْن متتاليين يعتبر أمرا نادرا.ومن المتوقع أن يقوم الجانبان بمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك قيود الصادرات اليابانية، واتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية.وسوف تكون زيارة "يون" لليابان هي الأولى لرئيس كوري منذ 4 سنوات، بعد أن زار الرئيس السابق "مون جيه إين" مدينة "أوساكا" لحضور قمة مجموعة العشرين في يونيو 2019.