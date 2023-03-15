الأسهم العالمية تخسر 465 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يومين

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تلقت الأسهم المالية العالمية ضربة بسبب تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، حيث خسرت 465 مليار دولار، أي حوالي 600 تريليون وون كوريا، من قيمتها السوقية.وقالت تقارير نشرتها وكالتا "بلومبرغ" و"رويترز" أمس الثلاثاء إن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي ورلد فاينانشيال" ومؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، قد انخفضت بحوالي 465 مليار دولار منذ يوم الجمعة.وقد تراجعت أسهم "فيرست ريبابليك بنك" بنسبة 73 بالمائة تقريبا خلال ثلاثة أيام من التداول، ليكون أكبر الخاسرين على مقياس "إم إس سي آي" في هذه الفترة المذكورة. وأشارت التقارير إلى أن هناك مخاوف من أن ينهار "فيرست ريبابليك بنك"، الذي يقع مقره في مدينة "سان فرانسيسكو"، مثلما حدث لبنك "سيليكون فالي"، حيث إن عملاءه الرئيسيين هم أيضا شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون.ومن ناحية أخرى، تراجعت الأسهم المالية الآسيوية أمس الثلاثاء، حيث انخفضت قيمة أسهم مجموعة "ميتسوبيشي" المالية اليابانية بحوالي 8.6%، كما هبطت أسهم "شركة هانا فاينانشيال" الكورية الجنوبية بنسبة 3.86%، وانخفضت قيمة أسهم مجموعة "إيه إن زد" الأسترالية القابضة بنسبة 1.5%. وهناك مخاوف أيضا من أن الشركات المالية يمكن أن تتأثر بتداعيات انخيار بنك "سيليكون فالي" في السندات والأدوات المالية الأخرى.