الحكومة الكورية تتوقع حل مشكلة القيود التجارية اليابانية قريبا

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توقعت وزارة الخارجية الكورية إحراز تقدم خلال المستقبل القريب فيما يتعلق بحل مشكلة القيود التجارية اليابانية المفروضة على سيول، وكذلك إعادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين كوريا واليابان ضمن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الثلاثاء، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن المناقشات جارية حاليا بين الوكالات ذات الصلة في البلدين بشأن القيود التجارية واتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية. وكانت اليابان قد فرضت قيودا على التجارة مع كوريا الجنوبية في عام 2019 ردا على أحكام المحكمة العليا الكورية بشأن تعويضات ضحايا العمل القسري في زمن الحرب، ومن ثم، قررت حكومة الرئيس الكوري السابق "مون جيه إين" تعليق صلاحية اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية.وأضاف المسؤول الكوري أنه بعد زيارة الرئيس "يون صوك يول" لليابان هذا الأسبوع، من المتوقع أن تتم أيضا استعادة قنوات التشاور الرئيسية بين الحكومتين الكورية اليابانية، والتي كان قد تم قطعها بشكل تدريجي.وكان مستشار الأمن القومي الكوري "كيم سونغ هان"، الذي أعلن عن جدول أعمال زيارة الرئيس "يون" لليابان في وقت سابق من أمس الثلاثاء، قد أشار إلى أن الحلقة المفرغة في العلاقات بين البلدين قد استمرت بسبب التوتر في العلاقات، مؤكدا على أن زيارة الرئيس "يون" القادمة ستكون فرصة لكسر تلك الحلقة المفرغة، وإدخال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة التطبيع.