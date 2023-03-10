التضخم في الولايات المتحدة يتراجع لكنه يظل مرتفعا في فبراير

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تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في شهر فبراير الماضي، لكن الضغط التضخمي لا يزال مرتفعا مع استمرار التضخم الأساسي وأسعار الخدمات في الارتفاع.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 6% في فبراير مقارنة بالعام الماضي، بعدما كان 6.4% في شهر يناير.وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%. وقد تطابق الرقم المسجل في فبراير مع توقعات الاقتصاديين على أساس شهري وعلى أساس سنوي، مسجلا أقل نمو سنوي منذ سبتمبر من عام 2021.وارتفع التضخم الأساسي، أي أسعار المستهلك باستثناء منتجات الغذاء والطاقة، بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وبنسبة 0.5% على أساس شهري.