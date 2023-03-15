كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين أرض - أرض

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قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها أطلقت صاروخين باليستيين أرض - أرض في مناورة أجرتها لإطلاق النار أمس.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن وحدة صاروخية تابعة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أطلقت الصواريخ "في نظام متوسط المدى" من "جانغ يون" بمقاطعة جنوب "هوانغ هيه" أمس.وأضاف التقرير أنه خلال تدريبات إطلاق النار، حلقت الصواريخ لمسافة بلغت 611.4 كيلومتر، وضربت هدفا محددا مسبقا، على جزيرة قبالة ساحل مدينة "تشونغ جين" بمقاطعة شمال "هام كيونغ".ونقل التقرير عن قائد الوحدة قوله إن كوريا الشمالية "ستقضي بالتأكيد على العدو" في أي معركة، وتعهد بأداء واجبات وحدته بالكامل في أي وقت من خلال تكثيف التدريب على الهجوم بالنيران.ومن ناحية أخرى، قال جيش كوريا الجنوبية أمس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، وقد طارا لمسافة بلغت حوالي 620 كيلومترا، وذلك في أعقاب بدء تدريبات "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.