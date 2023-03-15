الولايات المتحدة ترحب بالقمة بين كوريا الجنوبية واليابان

Photo : YONHAP News

رحبت الولايات المتحدة بالقمة المرتقبة بين كوريا الجنوبية واليابان باعتبارها دليلا ملموسا على جهودهما لدفع العلاقات الثنائية قدما إلى الأمام.وعبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" عن هذا الموقف أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، حيث تطرق إلى زيارة الرئيس "يون صوك يول" التي ستستغرق يومين إلى طوكيو بدءا من الغد الخميس لعقد قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تشجع كوريا الجنوبية واليابان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ووصف القمة القادمة بينهما بأنها "مظهر ملموس" لتحقيق هذا الهدف من قبل اثنين من الحلفاء المخلصين للولايات المتحدة، كما أكد على أهمية تحسين التعاون الثنائي بين سيول وطوكيو في سياق العلاقة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.وأضاف أن هذه المشاركة الثلاثية يمكن لها من بعض النواحي أن تعالج بفعالية أكبر التحديات الأساسية داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.