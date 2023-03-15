نمو الوظائف في كوريا خلال فبراير يحقق أقل مستوى منذ عامين

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل أقل نمو في عدد الوظائف منذ عامين.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين بلغ 27 مليونا و714 ألفا في شهر فبراير الماضي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 312 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وسجل شهر فبراير أقل نمو في التوظيف على أساس سنوي منذ فبراير من عام 2021، عندما انخفض عدد الوظائف الكلي بمقدار 473 ألفا، مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو على أساس سنوي لمدة تسعة أشهر متتالية بعد أن بلغت ذروتها عند 935 ألف وظيفة في مايو من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف لمن هم في سن 15 عاما فأكثر قد ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 61.1% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل لشهر فبراير منذ أن تم تجميع مثل هذه البيانات لأول مرة في عام 1983.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.1% في فبراير، وهو أقل مستوى في أشهر فبراير منذ إعادة الهيكلة الإحصائية في صيف عام 1999.