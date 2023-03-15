مباحثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية وبولندا حول التعاون الدفاعي

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وبولندا محادثات في سيول أمس الثلاثاء لمناقشة التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة النووية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والثنائية الأخرى.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن الوزير "بارك جين" ونظيره البولندي "زبيغنيو راو" قد أشارا خلال المباحثات إلى الإنجازات التي تحققت في التعاون الدفاعي الثنائي منذ القمة بين البلدين في يونيو من العام الماضي، واتفقا على مواصلة الجهود لتنفيذ إجراءات المتابعة لتلك القمة.كما أشار الوزير بارك إلى التقدم المحرز في المشروع البولندي لبناء محطة للطاقة النووية بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واقترح أن يتعاون الجانبان بشكل وثيق لضمان التنفيذ السلس لإجراءات المتابعة.وتبادل الوزيران الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا، وأعربا عن الحاجة إلى استعادة السلام في أوكرانيا، واتفقا على التعاون النشط في إعادة إعمارها بعدما مزقتها الحرب واستعادة تعافيها في المستقبل.يذكر أن بولندا تعمل على توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال صناعة الأسلحة والدفاع وسط مخاوف أمنية متزايدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت وارسو قد وقعت في العام الماضي صفقات ضخمة مع شركات كورية جنوبية لشراء دبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وقاذفات صواريخ وطائرات نفاثة.