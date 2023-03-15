الحكومة الكورية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات الأسبوع القادم

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قررت الحكومة الكورية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام اعتبارا من يوم الاثنين القادم، ضمن عملية تخفيف قواعد الحجر الصحي ضد فيروس كورونا.وأعلن نائب وزير الداخلية "هان تشانغ صوب" عن هذا القرار في اجتماع للحكومة بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى انخفاض بنسبة 38 في المائة في عدد الإصابات اليومية منذ التخفيف العام لإلزامية ارتداء الكمامات يوم 30 يناير، وسط الأوضاع المستقرة لانتشار الفيروس في البلاد.ومع ذلك، أوصى نائب الوزير المعرضين لخطر الإصابة والمقيمين في المنشآت عالية الخطورة بالاستمرار في ارتداء الكمامات.وجاء هذا القرار بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام بعد 29 شهرا من إقرار كوريا الجنوبية لإلزامية ارتداء الكمامات في أكتوبر 2020. واعتبارا من يوم الاثنين القادم، سيتم أيضا رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الصيدليات الموجودة داخل المرافق واسعة النطاق مثل متاجر البيع بالتجزئة ومحطات مترو الأنفاق. وكانت الحكومة الكورية قد رفعت في شهر مايو الماضي إلزامية ارتداء الكمامات في خطوة كبيرة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وتلاها بعد ثمانية أشهر إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في معظم الأماكن الداخلية باستثناء المنشآت عالية الخطورة والمستشفيات ووسائل النقل العام.