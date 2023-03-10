مجموعة هيون ديه موتور الثالثة عالميا من حيث حجم مبيعات السيارات

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احتلت مجموعة "هيون ديه موتور" الكورية المرتبة الثالثة عالميا بعد "تويوتا" اليابانية و"فولكس فاغن" الألمانية من حيث حجم مبيعات السيارات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها "هيون ديه موتور" احتلال المرتبة الثالثة منذ عام 2010، الذي احتلت فيه المرتبة الخامسة.وطبقا لتقرير صادر عن مجموعة "هيون ديه موتور" اليوم الأربعاء، بلغ حجم مبيعات سياراتها 6 ملايين و845 ألف وحدة في العام الماضي، محتلة بذلك المركز الثالث على مستوى العالم.وتلت "هيون ديه" كل من "رينو نيسان ميتسوبيشي" اليابانية الفرنسية المشتركة، و"جنرال موتورز" الأمريكية، ومجموعة "ستيلانتس" متعددة الجنسيات التي تشكلت في عام 2021 باندماج شركة "فيات" الإيطالية وشركة "كرايسلر" الأمريكية ومجموعة "بي إي إيه" الفرنسية.وكانت "هيون ديه موتور" قد احتلت المرتبة العاشرة في عام 2000، ثم المرتبة الخامسة في عام 2010، والمرتبة الرابعة في عام 2020، والمرتبة الخامسة في عام 2021، وأخيرا المرتبة الثالثة في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات "هيون ديه موتور" خلال العام الماضي سجل زيادة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الأسبق، فيما شهد حجم مبيعات "تويوتا" انخفاضا بنسبة 0.1%، و"فولكس فاغن" بنسبة 1.1%.وبهذا بلغت حصة "هيون ديه موتور" في سوق السيارات الأمريكية 10.8%، وسوق السيارات الأوربية 9.4%، في العام الماضي.