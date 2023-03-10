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الاقتصادية

انخفاض قيمة صادرات كوريا من ذاكرة أشباه الموصلات بنسبة 53.9% في فبراير

Write: 2023-03-15 12:25:35Update: 2023-03-15 13:42:44

انخفاض قيمة صادرات كوريا من ذاكرة أشباه الموصلات بنسبة 53.9% في فبراير

Photo : YONHAP News

شهدت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شهر فبراير الماضي انخفاضا للشهر الثامن على التوالي.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء، انخفضت قيمة صادرات أشباه الموصلات الكورية في شهر فبراير الماضي بنسبة 41.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات و انخفاض أسعارها.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات كوريا من رقائق الذاكرة بلغت مليارين و920 مليون دولار في فبراير، بانخفاض نسبته 53.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير إن قيمة صادرات نظام أشباه الموصلات بلغت مليارين و690 مليون دولار في فبراير، بانخفاض نسبته 25.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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