رئيس الوزراء الياباني يدرس زيارة كوريا الجنوبية هذا الصيف

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قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر حكومية يابانية إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" يدرس حاليا إمكانية زيارة كوريا الجنوبية بعد أن يستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في شهر مايو القادم في مدينة هيروشيما اليابانية.وأضافت الوكالة أن وضع "كيشيدا" في اعتباره إمكانية زيارة كوريا الجنوبية يشير إلى نيته تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو من خلال استئناف الدبلوماسية المكوكية، ردا على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" لليابان اعتبارا من الغد الخميس ولمدة يومين.وكانت الدبلوماسية المكوكية بين كوريا الجنوبية واليابان قد بدأت في عام 2004، لكنها توقفت بعد زيارة الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" لليابان في شهر ديسمبر من عام 2011.وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن السبب في اتخاذ "كيشيدا" موقفا إيجابيا بشأن زيارته لكوريا الجنوبية يعود إلى تقديره العالي لقدرة الرئيس الكوري "يون" على حل قضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب العالمية الثانية.وأشار مسؤول حكومي ياباني إلى أنه من المتوقع أن تتحقق زيارة "كيشيدا" لكوريا الجنوبية خلال الصيف القادم، لكنه أضاف أنه من الضروري الإطلاع على الرأي العام الكوري قبل تحديد موعد الزيارة.