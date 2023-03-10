الرئيس يون يكشف عن خطة لإنشاء أكبر حزمة في العالم لأشباه الموصلات المتطورة

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أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن خطة لإنشاء أكبر حزمة على مستوى العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة في المناطق القريبة من سيول، وإنشاء مجمعات صناعية جديدة في 14 منطقة أخرى.وأكد الرئيس "يون" في اجتماع طارئ للشؤون الاقتصادية والمعيشية اليوم الأربعاء أن حكومته سوف تستثمر 550 تريليون وون حتى عام 2026 من خلال القطاع الخاص في 6 صناعات متطورة، وهي: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والبطاريات الثانوية، والصناعات الحيوية، والسيارات المستقبلية، والروبوتات.وأضاف الرئيس أن الحكومة سوف تنشئ أكبرحزمة على مستوى العالم لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة باستثمارت من القطاع الخاص تبلغ قيمتها 300 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 230 مليار دولار، في المنطقة القريبة من العاصمة سيول.وأشار إلى أنه سيتم رفع القيود المتعلقة باستخدام الأراضي في 14 منطقة في جميع أنحاء البلاد، ليتم فيها إنشاء مجمعات وطنية جديدة للصناعات المتطورة.وأكد أن ترسيخ قاعدة الصناعات المتطورة في كوريا يرتبط ارتباطا مباشرا ليس فقط بالنمو الاقتصادي للبلاد، بل وأيضا بالتنمية الإقليمية المتوازنة.ومن المتوقع أن يتم إنشاء حزمة أشباه الموصلات المتطورة في منطقة يونغ إين بمقاطعة كيونغ كي القريبة من مناطق "كي هونغ" و"هوا صونغ" و"بيونغ تيك" و"بان كيو"، التي تشتهر بصناعة أشباه الموصلات في كوريا.وبموجب خطة الحكومة، سيتم إنشاء مجمع لصناعات النانو وأشباه الموصلات في مدينة ديجون، ومجمع للسيارات المستقبلية والروبوتات في مدينة ديغو، ومجمع للمكونات الرئيسية للسيارات المستقبلية في مدينة كوانغ جو، ومجمع للصناعات الحيوية في مقاطعة كانغ وان.