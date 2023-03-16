وزارة العمل تبدأ جمع آراء الشعب حول خطة تعديل ساعات العمل الأسبوعية

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بدأت الحكومة الكورية في جمع آراء المواطنين بشأن الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، حيث أصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات لوزارة العمل باستكمال خطة الإصلاح الخاصة بنظام ساعات العمل الأسبوعية.والتقى وزير العمل "لي جونغ سيك" أمس الأربعاء مع مسؤولين من النقابات العمالية، بقيادة أفراد من جيل الألفية وجيل الشباب "إم زد"، لتبادل الآراء حول المراجعة الحكومية.وجاء الاجتماع بعد يوم من توجيه الرئيس "يون" للحكومة بالاستماع بعناية إلى الجيل "إم زد"، وهو مصطلح يشير إلى الشباب المولودين من منتصف التسعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التشغيل والعمل أنها ستراجع نظام أسبوع الحالي المقيد بـ 52 ساعة كحد أقصى، للسماح للعمال بإدارة عدد ساعات عملهم بما يلائم أعباء العمل.ومع ذلك، قوبلت خطة الإصلاح برد فعل معارض من الجمهور، بعد الإبلاغ عن أن الخطة سترفع عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 69 ساعة كحد أقصى.وبسبب المعارضة الشعبية، أمر الرئيس وزارة العمل بمراجعة خطة الإصلاح.