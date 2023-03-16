لقاء بين قادة الأعمال الكوريين واليابانين خلال زيارة الرئيس يون لطوكيو

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من المقرر أن يجتمع قادة الأعمال من كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو في وقت لاحق لمناقشة التعاون الاقتصادي الثنائي، تزامنا مع زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى اليابان.وقال اتحاد الصناعات الكورية، وهو أكبر مجموعة تمثل الأعمال في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء إنه سيعقد مائدة مستديرة للأعمال مع اتحاد الأعمال الياباني غدا الجمعة في طوكيو.وسيبدأ الرئيس "يون" زيارته إلى اليابان اليوم الخميس، وتستغرق يومين.وسيشارك في اجتماع المائدة المستديرة عدد من الرؤساء التنفيذيين للتكتلات التجارية الكبرى من البلدين، حيث ستشمل المناقشات سبل تحفيز التعاون الاقتصادي الثنائي.ومن المقرر أن يحضر الاجتماع رؤساء التكتلات الأربعة الكبرى، وهم رئيس مجلس إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجموعة "إس كيه" "تشي تيه وون"، والرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي موتور" "تشونغ أوي سون"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي" "كو كوانغ مو".وسيشارك من الجانب الياباني عدد من الرؤساء التنفيذيين، من بينهم "ماساكازو توكورا"، رئيس اتحاد الأعمال الياباني.وشدد اتحاد الصناعات الكورية على أهمية اجتماع كبار رجال الأعمال لمناقشة التعاون الاقتصادي والاستجابة المشتركة للقضايا العالمية، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين.