الشرطة تداهم وزارة الدفاع للتحقيق في قضية مشاركة عراف في نقل المقر الرئاسي

Photo : YONHAP News

داهمت الشرطة مقر وزارة الدفاع ضمن تحقيقاتها في مزاعم تورط عراف في نقل المقر الرئاسي.وأرسل فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة الشرطة بالعاصمة سيول محققين إلى مبنى وزارة الدفاع في "يونغ سان" بعد ظهر أمس الأربعاء، حيث صادر سجلات المركبات التي تدخل وتخرج من المبنى.وتخطط الشرطة لتحليل المواد التي تمت مصادرتها للتحقق من مزاعم قيام العراف، المعروف باسم "تشونغ كونغ"، بزيارة المواقع المرشحة كمقر رئاسي في مارس الماضي، بما في ذلك المقر الرسمي السابق لرئيس أركان الجيش.وفي شهر فبراير، قدم المكتب الرئاسي شكوى بتهمة التشهير ضد المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع "بو سيونغ تشان" واثنين من الصحفيين، حيث اتهمهم بنشر ادعاءات كاذبة بأن قرار نقل مقر إقامة الرئيس "يون صوك يول" إلى "يونغ سان" كان بمشاركة أحد العرافين.