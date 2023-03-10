مسؤول من وزارة الخارجية الأمريكية يزور سيول لإجراء محادثات حول أمن الطاقة

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من المقرر أن يزور مسؤول أمريكي رفيع المستوى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة وأمن الطاقة العالمي.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أمس الأربعاء إن "جيفري بيات"، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، سيزور سيول من الخميس إلى السبت.وتأتي الزيارة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص من البلدين من أجل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة العالمي.وسوف يشارك "بيات" في رئاسة الحوار التاسع لأمن الطاقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية، وسيحضر أيضا اجتماعات مائدة مستديرة مع الشركات الأمريكية والكورية لمناقشة تقنيات الطاقة النظيفة.