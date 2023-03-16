الرئيس يون يزور اليابان لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا

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سيزور الرئيس "يون صوك يول" اليابان اليوم الخميس لإجراء محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس كوري إلى اليابان منذ حوالي 4 سنوات، أي منذ أن زار الرئيس السابق "مون جيه إين" مدينة "أوساكا" في يونيو 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين.كما تعد هذه أيضا المرة الأولى أيضا منذ 12 عاما لما يُسمى بـ "الدبلوماسية المكوكية" بين البلدين، منذ زيارة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" إلى اليابان لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك "يوشيهيكو نودا" في ديسمبر من عام 2011.ومن المتوقع أن يناقش "يون" و"كيشيدا" سبل تطبيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك خطوات المتابعة لمقترح سيول لحل أزمة العمل القسري، والقيود التجارية اليابانية، وتعميق التعاون الاقتصادي. ومن المتوقع أيضا أن تتطرق المحادثات إلى اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية.وفي اليوم الأول من الزيارة، سيحضر "يون" مأدبة غداء مع الكوريين المقيمين في اليابان، ويتلوها اجتماع القمة ومأدبة عشاء مع "كيشيدا".وسيعقب القمة مؤتمر صحفي مشترك، لكنها لن تتضمن إصدار إعلان مشترك.