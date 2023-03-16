كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس، قبل ساعات من بدء زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى اليابان والتي تستغرق يومين.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت إطلاق الصاروخ من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، في حوالي الساعة 7:10 صباحًا، باتجاه البحر الشرقي.ويقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل التفاصيل الأخرى لعملية الإطلاق.وقد أطلقت كوريا الشمالية يوم 18 فبراير ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ -15" بزاوية مرتفعة.كما يأتي إطلاق اليوم، وهو سادس إطلاق لصاروخ باليستي هذا العام، بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة "جانغ يون" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه".ومن المقرر أن يعقد الرئيس "يون" اليوم الخميس قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، وسوف يتم خلالها مناقشة التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.ويأتي إطلاق الصواريخ اليوم الخميس أيضا وسط تدريبات "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.