اليابان تقول إن صاروخا كوريا شماليا سقط خارج منطقتها الاقتصادية

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قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية من ساحلها الغربي اليوم الخميس، قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة.وأوضح وزير الدفاع الياباني "ياسوكازو هامادا" أن الصاروخ أُطلق باتجاه الشرق في حوالي الساعة 7:09 صباح اليوم الخميس، ويُقدر أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة على بعد حوالي 550 كيلومترا إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية في حوالي الساعة 8:18 صباحا. وقد حلق الصاروخ لمدة 70 دقيقة قبل سقوطه في المياه على بعد 250 كيلومترا قبالة "هوكايدو".ونقلت وسائل الإعلام اليابانية عن مسؤولين يابانيين قولهم إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ بزاوية مرتفعة على ما يبدو.وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أكدت أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى من منطقة "سون آن" في "بيونغ يانغ" باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم الخميس.