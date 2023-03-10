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السياسية

القوات البحرية الكورية تشارك في مناورات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة

Write: 2023-03-16 12:39:26Update: 2023-03-16 14:54:29

القوات البحرية الكورية تشارك في مناورات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تشارك البحرية الكورية الجنوبية في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تستهدف مكافحة الغواصات، وذلك في المياه الواقعة قبالة جزيرة "غوام" الأمريكية في المحيط الهادئ.
وقالت القوات البحرية الكورية أمس الأربعاء إنها أرسلت طائرتين للمراقبة البحرية من طراز "بي-3"، و40 بحارا، إلى مناورات "سي دراغون 23"، التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى نهاية هذا الشهر.
وقد تم إطلاق تلك المناورات السنوية متعددة الجنسيات في عام 2014 من قبل الأسطول السابع الأمريكي، وهو أكبر أسطول تابع للقوات البحرية الأمريكية في الخارج، وانضمت كوريا الجنوبية إلى المناورات لأول مرة في عام 2020.
وتشارك الهند وكندا واليابان أيضا في تدريبات هذا العام، والتي ستركز على تعزيز قدرات الحرب المشتركة ضد الغواصات.
وتأتي هذه التدريبات العسكرية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين من طراز "كروز" استراتيجيين من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد.
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