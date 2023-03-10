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الثقافية

تعاون كوري سعودي في صناعة الرسوم المتحركة

Write: 2023-03-16 13:53:33Update: 2023-03-16 14:54:08

تعاون كوري سعودي في صناعة الرسوم المتحركة

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "ذا بينك فونغ" الكورية، المشهورة برقصة "بيبي شارك"، اليوم أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية لتوسيع أعمالها في المملكة العربية السعودية، لتصبح أول شركة كورية متخصصة في الرسوم المتحركة في هذا المجال.
وبناء على مذكرة التفاهم، تخطط الوزارة السعودية لدعم الشركة الكورية في تصدير محتوياتها وتطوير أعمالها وتوطينها هناك، بينما ستتقاسم الشركة الكورية اتجاه صناعة الترفيه الأسرية واستراتيجية النمو في براءات الاختراع الخاصة بالمحتويات إلى جانب المشاركة في مختلف البرامج السعودية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض وعروض الطرق.
وحضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم وزير الاستثمار "خالد الفالح" والمستشار القانوني "أنور الشمري" من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة "لي يونغ" ونائب رئيس الشركة  "لي سُنغ كيو".
تجدر الإشارة إلى أن شركة "ذا بينك فونغ" كانت قد شاركت في تشغيل الجناح الخاص بالشركات الكورية بالتعاون مع الوزارة الكورية في معرض "بيبان 2023" الذي افتتح يوم 9 مارس، ويعتبر من أكبر فعاليات الشركات الناشئة في السعودية، كما حضرت حلقة حوار نظمتها الوزيرة الكورية لفتح سبل للتعاون بين الشركات الكورية والسعودية في مجال المحتويات.
وتنوي الشركة الكورية بالتعاون مع الوزارة السعودية تعزيز انتشار المحتويات الكورية في الشرق الأوسط وأفريقيا. 
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