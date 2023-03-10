وكالة الطاقة الذرية تحذر من توسع المنشآت النووية الكورية الشمالية

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حذر الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رفائيل غروسي" من أن المنشآت النووية في كوريا الشمالية مستمرة في التوسع.ونقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم عن "غروسي" هذه التحذيرات التي أطلقها خلال منتدى حول "مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا"، نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له، أول من أمس الثلاثاء، حيث قال ردا على سؤال بشأن تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية، إن المنشآت النووية في منطقة "يونغ بيون" وغيرها من المنشآت المعروفة جيدا أصبحت حاليا كبيرة وواسعة ومعقدة.وأكد "غروسي" على أن تطوير الأسلحة النووية قضية خطيرة جدا، وقال إن الوكالة ظلت تتابع هذه القضية بدقة وتبذل جهودا لإصدار تقارير عميقة حول البرنامج النووي الموسع لدى كوريا الشمالية.وقال أيضا إن الوكالة تبحث عن سبل للتحقق من التطوير النووي في كوريا الشمالية، وسوف تتلقى الوكالة في النهاية تفويضا لتفتيش المنشآت النووية الكورية الشمالية من الدول الأعضاء في الوكالة. وأشار إلى وجود بعض الطرق التي تستكشفها الوكالة في مجال السلامة النووية والأمن النووي وغيرهما.