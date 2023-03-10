اكتشاف شركة لغسل الأموال التي تسرقها كوريا الشمالية من العملات المشفرة

Photo : YONHAP News

تم القبض على شركة للعملات المشفرة ظلت تقوم بغسل الأموال التي تسرقها كوريا الشمالية وتنفذ جرائم لا تستطيع السلطات القضائية تتبعها.قالت وزارة العدل الأمريكية أمس إنها تمكنت من القبض على منصة العملات المشفرة "تشيب ميكسر" التي ظلت تقدم الخدمات الضرورية لغسل 3 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017.وأوضحت أنها قامت بالتعاون مع السلطات الألمانية بمصادرة أكثر من 46 مليون دولار من العملات المشفرة لدى "تشيب ميكسر"، كما أقامت دعوى قضائية ضد "من كو اوك اونغ اويين" في هانوي عاصمة فيتنام، الذي قام بإدارة المنصة، بتهمة غسيل الأموال وإدارة مشروع غير مصرح به وسرقة هويات شخصية، موضحة أنه إذا تم إثبات تلك الاتهامات فقد يتلقى حكما بالسجن لمدة 40 عاما.ووفقا لمذكرة الدعوى التي رفعتها الوزارة الأمريكية، قامت شركة "تشيب ميكسر" بخلط عملات البيتكوين المودعة من قبل العملاء بحيث يصعب على السلطات القضائية والتنظيمية تتبع تلك المعاملات، كما قدمت خدمات تستهدف تعزيز عدم الإفصاح عن هويات العملاء الذين ارتكبوا جرائم، إلى جانب إخفاء موقع الكمبيوتر الخادم لديها تهربا من المصادرات من قبل السلطات القضائية.