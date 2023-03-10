انعقاد القمة بين كوريا الجنوبية واليابان اليوم في طوكيو

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وهبطت طائرة سلاح الجو الكوري رقم 1، التي أقلت الرئيس يون والوفد المرافق له، في مطار "هانيدا" في طوكيو، في حوالي الساعة الثانية عشرة إلا 10 دقائق من صباح اليوم.ومن المقرر أن يعقد الرئيس يون مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" مساء اليوم، بعد أن يجري حوارا مع عدد من الكوريين المقيمين في اليابان.ومن المتوقع أن تشمل المباحثات بين يون وكيشيدا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، بما في ذلك رفع القيود اليابانية على الصادرات إلى كوريا، واستئناف العمل باتفاقية حماية المعلومات العسكرية بين البلدين.كما سيناقش الجانبان استئناف تشغيل مجلس سياسات الأمن الكوري الياباني، والحوار الاستراتيجي بين نواب وزيريْ خارجية البلدين، بعد توقف تلك المسارات نتيجة لجمود العلاقات بين البلدين.وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش يون مع كيشيدا استجابة اليابان للحل الذي أعلنته كوريا لقضية العمل القسري.ومن المقرر أن يقدم الجانبان شرحا لنتائج المباحثات خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد نهاية القمة.