اتحاد الصناعات الكورية واتحاد الأعمال الياباني يشكلان صناديق مشاركة مستقبلية

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كشف اتحاد الصناعات الكورية واتحاد الأعمال الياباني عن خطط لإنشاء صناديق لتعزيز المشاركات المستقبلية بين البلدين.وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد في طوكيو اليوم الخميس، كشف الاتحادان عن خطة المشاركات المستقبلية بينهما، حيث أعربا عن ترقبهما لتوسيع التبادلات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، في أعقاب إعلان كوريا عن حلها المقترح لقضية العمل القسري، والتوقعات بأن يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقات الثنائية.وقال اتحاد الصناعات الكورية واتحاد الأعمال الياباني إن الصناديق المرتقبة ستبحث في العلاقات المستقبلية في ظل النظام الدولي الجديد، وإجراء مشروعات في مواجهة التحديات المشتركة، والبحث عن سبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.وقالت المنظمتان الاقتصاديتان إن سيول وطوكيو تواجهان تحديات متعددة تحتاج إلى معالجة مشتركة، بما في ذلك الحفاظ على نظام دولي حر ومنفتح، والاستجابة المشتركة لتعزيز الموارد والطاقة، والتحولات الخضراء والرقمية، وكذلك انخفاض معدلات المواليد وزيادة شيخوخة المجتمعات.