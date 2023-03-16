اليابان ترفع قيود تصدير مواد الرقائق الرئيسية إلى كوريا الجنوبية

Photo : Getty Images Bank

قررت اليابان رفع قيود التصدير على مواد الرقائق الرئيسية والتي فرضتها في عام 2019 ضد كوريا الجنوبية.وأعلنت وزارة التجارة في سيول عن اتفاق بين الحكومتين نتيجة لاجتماع السياسات الثنائية والذي استمر لمدة 3 أيام حول لمناقشة إدارة الصادرات واختتم يوم الخميس.وردا على ذلك، قررت كوريا الجنوبية سحب شكواها أمام منظمة التجارة العالمية ضد قيود الصادرات اليابانية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2019.ونتيجة لذلك، سيتم استئناف استيراد 3 عناصر رئيسية لتصنيع الشاشات وأشباه الموصلات، وهي مقاوم للضوء وبوليمايد الفلوراين وفلورايد الهيدروجين.كما اتفق الجانبان على مناقشة الإجراءات لكب يعيد كل منهما الآخر إلى القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين.