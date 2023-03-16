الرئيس يون يصف اليابان بأنها بلد شريك في القيم العالمية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "يون صوك يول" إن اليابان بلد شريك يشترك في القيم العالمية مع كوريا الجنوبية ويتعاون في القضايا العالمية.وصرح الرئيس بذلك اليوم الخميس في بيانه الافتتاحي للقمة الثنائية مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في طوكيو، في اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين. وهي أول زيارة لرئيس كوريا الجنوبية إلى اليابان منذ حوالي 4 سنوات.كما شدد الرئيس "يون" على أهمية التعاون الوثيق والتضامن بين كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني إن البلدين لديهما فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.وكانت هذه الزيارة هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي يقوم فيها أحد زعماء البلدين بما يسمى بـ "الدبلوماسية المكوكية"، وذلك منذ أن زار الرئيس السابق "لي ميونغ باك" اليابان لعقد قمة مع رئيس الوزراء آنذاك "يوشيهيكو نودا" في ديسمبر 2011