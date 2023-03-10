رئيس وزراء اليابان: سيول وطوكيو تستئنفان الحوار الأمني وتشكلان مجلس للأمن الاقتصادي

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قال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الخميس إن اليابان وكوريا الجنوبية ستسعيان إلى سرعة استئناف الحوار الأمني الثنائي، المتوقف منذ فترة طويلة، وتشكيل مجلس جديد للأمن الاقتصادي.وصرح "كيشيدا" بذلك في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الصحفي المشترك بعد اختتام محادثات القمة مع الرئيس "يون صوك يول" في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني في طوكيو.وفي إشارة إلى إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات في وقت سابق من اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء إنه والرئيس "يون" اتفقا على أهمية التعاون الثنائي بين سيول وطوكيو والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.كما أعرب "كيشيدا" أيضًا عن تقديره لحل سيول لقضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، وأكد أن اليابان ترث التصور التاريخي الوارد في إعلان عام 1998 والذي أعلنه الرئيس الكوري السابق "كيم ديه جونغ" ورئيس الوزراء الياباني آنذاك "كيزو أوبوتشي".