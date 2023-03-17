كوريا الشمالية تدعي أنها اختبرت إطلاق صاروخ هوا صونغ-17 العابر للقارات

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على عملية إطلاق صاروخ من طراز "هوا صونغ-17" الباليستي العابر للقارات أمس الخميس مع ابنته "جو إيه".وأوضحت الوكالة اليوم الجمعة أنه تم اختبار إطلاق الصاروخ العابر للقارات في اليوم السابق ردا على اضطراب البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية بسبب "التدريبات الحربية الاستفزازية والعدوانية واسعة النطاق" التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وزعمت كوريا الشمالية أن الإطلاق لم يكن له تأثير سلبي على الدول المجاورة، وأنه يؤكد استعداد وحدة الصواريخ العابرة للقارات للحرب.وأعرب "كيم" عن "رضائه الكبير" عن تجربة الإطلاق، وشدد على الحاجة إلى تعزيز ردع الحرب النووية إلى درجة لا يمكن تفكيكها.كما ألمح إلى أن بيونغ يانغ ستواصل عملياتها العسكرية ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأنها ستجعل أعداءها يدركون أنهم يواجهون تهديدا جادا لا رجعة منه.