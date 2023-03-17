المكتب الرئاسي الكوري ينفي تطرق كيشيدا لقضية دوكدو

Photo : YONHAP News

قالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" قد ألمح إلى قضية جزر "دوكدو" الحساسة في دعوته إلى التعامل مع "جميع القضايا المعلقة"، خلال قمته مع الرئيس "يون صوك يول" في طوكيو أمس الخميس.ونقلت وكالة الأنباء "كيودو" اليابانية عن مسؤول في طوكيو قوله عن تعليق "كيشيدا" للصحفيين بأنه وجه تلك الدعوة خلال اجتماعه مع "يون". وقال المسؤول إن القضايا العالقة تشمل النزاع على الجزر التي تسميها اليابان "تاكشيما".وفي المقابل، نفى مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري بشدة أن تكون قضية "دوكدو" قد نوقشت خلال القمة، وقال إنها قضية لا يمكن طرحها.وكانت هيئة الإذاعة العامة اليابانية "إن إتش كيه" قد قالت إن رئيس الوزراء طلب من "يون" أن تنفذ كوريا الجنوبية بأمانة الاتفاق الثنائي لعام 2015 بشأن قضية ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات.وردا على سؤال عما إذا كانت قضية نساء المتعة قد تم تناولها في القمة، رفض مكتب "يون" الإجابة مباشرة عن السؤال، قائلا إن المناقشات ركزت على قضية العمل القسري.