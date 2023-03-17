الشركات اليابانية المسؤولة عن العمل القسري لن تشارك في التعويضات

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قوبل إعلان اتحاد الصناعات الكورية واتحاد الأعمال الياباني أمس الخميس عن إنشاء صناديق لتعزيز المشاركات المستقبلية برد فعل غير حاسم من قبل الشركات اليابانية المسؤولة عن قضية العمل القسري.وعندما سُئلت شركة "نيبون" للصلب عن الانضمام إلى تلك الصناديق، قالت إنها ستنظر في تفاصيل الخطة بصفتها عضوا في اتحاد الأعمال الياباني. كما ردت شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة برد مشابه.وكان اتحاد الصناعات الكورية واتحاد الأعمال الياباني قد اتفقا في وقت سابق من يوم أمس على إنشاء صندوق لدعم مختلف المشروعات التعاونية، بما في ذلك البحوث المشتركة حول القضايا العالمية وبرامج التبادلات الشبابية.وجاء ذلك الاتفاق وسط تحسن العلاقات الثنائية عقب إعلان سيول عن خطة لتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب دون مشاركة مالية من الشركات اليابانية المتهمة.