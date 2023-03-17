واشنطن ترحب بالقمة بين كوريا الجنوبية واليابان

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أعرب البيت الأبيض الأمريكي عن ترحيبه بالقمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، مشددا على أهمية العلاقات الثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي" في موجز صحفي أمس الخميس إن القائدين الكوري والياباني عقدا محادثات قمة في طوكيو، لتكون أول قمة كورية يابانية منذ 12 عاما.وأضاف أن كوريا الجنوبية واليابان قد كشفتا يوم السادس من شهر مارس الجاري عن إجراءات لفتح صفحة جديدة للتعاون والمشاركة بينهما، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد رحب بهذه الإجراءات الهادفة إلى حل قضايا التاريخ الماضي العالقة بين سيول وطوكيو، وتحسين العلاقات بينهما.وأكد أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية واليابان لإحراز تقدم جديد في التفاهم المتبادل.وأضاف أن واشنطن تعتقد أن تعزيز المشاركة بين سيول وواشنطن وطوكيو يعد أمرا محوريا لتنمية الرؤية المشتركة بينها لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ آمنة ومستقرة ومزدهرة.