كيشيدا يعرب عن نيته توجيه دعوة للرئيس الكوري للمشاركة في قمة مجموعة السبع

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نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الجمعة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" قد أعرب خلال القمة الكورية اليابانية عن نيته توجيه دعوة للرئيس الكوري "يون صوك يول" للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي ستعقد في مدينة هيروشيما اليابانية في شهر مايو القادم.وقال تقرير بثته قناة "إن إيتش كي" إن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية دعوة الرئيس الكوري "يون" لحضور قمة مجموعة السبع ضمن مساعيها لتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية.وتبين أن اليابان التي سترأس دورة قمة مجموعة السبع المرتقبة في هيروشيما، تدرس مشاركة الرئيس الكوري "يون" في القمة لتعزيز التعاون مع الدول التي تتشارك مع اليابان في القيم العالمية، لمواجهة كوريا الشمالية التي تستمر في شن استفزازات نووية وصاروخية، والصين التي تعزز خطواتها للهيمنة، وروسيا التي غزت أوكرانيا.وكان الرئيس الكوري "يون" قد قال في مقابلة أجرتها صحيفة "يوميوري شينبون" اليابانية إن قمة مجموعة السبع ستكون فرصة لكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون مع الدول التي تتشارك في القيم العالمية، في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها من المجالات المختلفة، إذا تحققت مشاركته فيها.