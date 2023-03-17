الرئيس يون يؤكد أن كوريا لن تمارس حقها في طلب التعويض في قضية العمل القسري

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس "يون صوك يول" أن كوريا الجنوبية لن تمارس حقها في الحصول على تعويضات من اليابان في قضية العمل القسري.وأوضح الرئيس هذا الموقف أمس الخميس خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب قمته مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في طوكيو.وقال "يون" إنه إذا تمسكت سيول بممارسة الحق في التعويض، فستعود جميع المشكلات إلى نقطة الصفر من جديد.وقال "يون" إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018، الذي يأمر الشركات اليابانية المدعى عليها بتعويض الضحايا، يتعارض مع اتفاقية 1965 التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأكد "يون" أن حكومته أعلنت مؤخرا عن حل قضية العمل القسري للتوفيق بين الحكم القضائي وموقف حكومته من اتفاقية 1965 ومراعاتهما معا.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت سيول عن قرارها بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة عامة مدعومة من كوريا الجنوبية، دون مساهمات محددة من الشركات اليابانية.