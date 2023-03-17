البيت الأبيض يرحب بالقمة بين كوريا الجنوبية واليابان

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رحبت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، بالقمة بين كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدة على أهمية العلاقات الثلاثية بين سيول وطوكيو وواشنطن.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قدم منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية "جون كيربي" تعليقا على القمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في طوكيو أمس الخميس.وأشاد "كيربي" بما وصفه بـ"الإعلانات التاريخية" الصادرة عن البلدين في الفترة التي سبقت أول قمة من نوعها منذ 12 عاما، والتي شكلت "فصلا جديدا" من التعاون والمشاركة.وقال إن الرئيس "جو بايدن" يرحب بإعلان حكومة "يون صوك يول" يوم 6 مارس عن خطتها لتعويض ضحايا العمل القسري، والتي قال "كيربي" إنها تهدف إلى معالجة القضايا التاريخية وتحسين العلاقات الثنائية.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم اليابان وكوريا الجنوبية في اتخاذ خطوات لتحويل هذا التفاهم الجديد إلى عملية تقدم مستمرة.وفيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، أكد "كيربي" على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، وتعهد بتعزيز العلاقات الثلاثية.