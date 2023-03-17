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الاقتصادية

إطلاق أول خدمة لتوصيل البضائع عن طريق طائرات الدرون في جزيرة جيجو

Write: 2023-03-17 11:06:08Update: 2023-03-17 14:02:01

إطلاق أول خدمة لتوصيل البضائع عن طريق طائرات الدرون في جزيرة جيجو

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم إطلاق أول خدمة لتوصيل البضائع للمستهلكين عن طريق الطائرات ذاتية القيادة، "درون"، في غضون النصف الثاني من هذا العام.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة إنها اختارت 15 حكومة إقليمية، بما في ذلك سيول وإنتشون وأولسان وجزيرة جيجو، لتستفيد من خدمة توصيل البضائع عن طريق طائرات الدرون.
وسوف تقدم الوزارة دعما ماليا متباينا للحكومات الإقليمة المختارة بناء على حجم مشروعاتها ومحتويات خدماتها.
وبموجب هذه الخطة، ستبدأ حكومة مقاطعة جيجو في خدمة توصيل البضائع الخفيفة لـ130 أسرة في جزيرة "غابادو" التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة "صوه غوي بو"، باستخدام طائرات الدرون في غضون النصف الثاني من هذا العام.
وتخطط وزارة الأراضي لتوسيع الخدمات التجارية لتوصيل البضائع للمستهلكين لتشمل الجزر البعيدة عن الأراضي، والحدائق داخل المدن.
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