إصابات كورونا في كوريا تسجل أقل مستوياتها منذ 9 أشهر

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 آلاف و65 حالة، منها 11 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات بمقدار 869 إصابة مقارنة بأول من أمس، وبمقدار ألف و270 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي.وبهذا تكون إصابات كورونا الجديدة في كوريا قد سجلت أقل مستوياتها على أساس أيام الخميس منذ يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي.وقد شهد عدد الإصابات الجديدة ارتفاعا مؤقتا منذ بدء الموسم الدراسي في أواخر شهر فبراير الماضي، لكنه صار ينخفض تدريجيا بعد ذلك.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 6 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 140 شخصا، بينما زاد عدد الوفيات الناجمة بالإصابة بالفيروس في كوريا بمقدار 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و155 حالة وفاة حتى الآن.