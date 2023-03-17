سيول وطوكيو تسعيان لإنشاء هيئة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا والقطاعات الرقمية

Photo : YONHAP News

تسعى كوريا الجنوبية واليابان لإنشاء هيئة استشارية مشتركة للعلوم والتكنولوجيا والقطاعات الرقمية على مستوى وزير ونائب وزير، ضمن إجراءات المتابعة للقمة الكورية اليابانية.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية اليوم الجمعة إنه من المتوقع أن تسهم الهيئة الاستشارية المشتركة في تطوير علاقات مشاركة متبادلة بين سيول وطوكيو، خاصة في المجالات الرقمية. وأضاف أن الحكومة الكورية تخطط لتوسيع أو رفع مستوى الحوار الحالي القائم بين البلدين على مستوى مدير عام إلى حوار على مستوى وزير أو نائب وزير من أجل تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقطاعات الرقمية.ومن بين المجالات التي يسعى فيها البلدان لتعزيز التعاون: تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس من الاتصالات المتنقلة.