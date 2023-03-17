الرئيس يون يلتقي بكبار رجال الأعمال الكوريين واليابانيين في طوكيو

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حضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين كوريا واليابان، اليوم الجمعة في طوكيو، حيث تبادل الآراء مع كبار رجال الأعمال الكوريين واليابانيين حول رؤيتهم للتعاون الاقتصادي بين البلدين.وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، دعا الرئيس "يون" المشاركين إلى التعاون المشترك في مواجهة القضايا الدولية المختلفة، مثل سلاسل التوريد، وتغير المناخ، والعلوم والتكنولوجيا المتطورة، والأمن الاقتصادي.وأكد "يون" على أهمية تعزيز التعاون بين سيول وطوكيو في مجالات الصناعات الجديدة المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، وأشباه الموصلات، والبطاريات الثانوية، والسيارات الكهربائية.وفيما يخص صندوق المشاركة الكوري الياباني المستقبلي، الذي أعلنت عن إنشائه رابطتا المنظمات الاقتصادية الكورية واليابانية أمس الخميس، قال الرئيس "يون" إن زيادة التبادلات بين الجيل القادم من الشعبين الكوري والياباني وتوسيع التفاهم المشترك والتعاون بين البلدين سيؤدي بالتأكيد إلى تقوية العلاقات الثنائية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس كوري فعاليات لرجال الأعمال الكوريين واليابانيين منذ 14 عاما، أي منذ أن شارك الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" في الحوار بين رجال أعمال البلدين الذي عقد في شهر يونيو من عام 2009.