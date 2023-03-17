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الدولية

طوكيو تؤكد أن عودة سيول إلى القائمة البيضاء اليابانية تعتمد على رد الجانب الكوري

Write: 2023-03-17 15:53:10Update: 2023-03-17 15:56:57

طوكيو تؤكد أن عودة سيول إلى القائمة البيضاء اليابانية تعتمد على رد الجانب الكوري

Photo : YONHAP News

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "ياسوتوشي نيشيمورا" إن عودة كوريا الجنوبية إلى القائمة البيضاء لشركاء اليابان التجاريين الموثوق بهم تعتمد على رد الجانب الكوري.
وجاء تصريح "نيشيمورا" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بعد حضوره اجتماع مجلس الوزراء الياباني، حيث أضاف أن طوكيو قررت رفع القيود المفروضة على تصدير المواد الرئيسية الثلاث المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية مراعاة لحدوث تحسن في الموقف الكوري.
وقد أعلنت الحكومة اليابانية أمس الخميس عن رفع حظر تصدير 3 مكونات أساسية في إنتاج الشاشات وأشباه الموصلات على كوريا الجنوبية، وهي: مقاومات الضوء، وفلوريد الهيدروجين، والبوليميد الملفور. 
وفي المقابل، قررت الحكومة الكورية سحب دعواها لمنظمة التجارة العالمية بشأن الحظر الياباني.
واتفقت الحكومتان الكورية واليابانية على الاستمرار في إجراء مباحثات حول إعادة إدراج كوريا الجنوبية ضمن القائمة البيضاء اليابانية.
وكانت الحكومة اليابانية قد فرضت حظرا على تصدير المكونات الثلاثة إلى كوريا الجنوبية في شهر يوليو من عام 2019، وأزالت اسم كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء في الشهر التالي.
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