رئيس البرلمان الكوري يختتم جولة شملت تركيا وإيطاليا وإسرائيل

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عاد رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" إلى سيول بعد أن قام بجولة استغرقت عشرة أيام وشملت كلا من تركيا وإيطاليا وإسرائيل.وقال كيم في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إنه أنهى جولته الخارجية بنجاح، حيث التقى بقادة برلمانيين وسياسيين في تلك الدول، وأجرى معهم مناقشات معمقة حول الاستجابة المشتركة للقضية النووية الكورية الشمالية والتعاون الاقتصادي المشترك.وقد زار رئيس البرلمان تركيا أولا حيث حضر الاجتماع الثامن لرؤساء برلمانات مجموعة "ميكتا" يوم 9 مارس، وهي مجموعة غير رسمية تضم كلا من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا. وشدد كيم خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز النظام العالمي متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.وفي إيطاليا، التقى "كيم" بـ"لورنزو فونتانا" رئيس مجلس النواب الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي، حيث ناقشا التعاون في العلوم والتكنولوجيا، والقضايا بين الكوريتين والتبادلات الاقتصادية.وفي المحطة الأخيرة من جولته زار "كيم" إسرائيل وفلسطين، حيث طلب الدعم لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في بوسان.