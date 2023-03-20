اليابان تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

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قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي صباح أمس الأحد.وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، قال نائب وزير الدفاع الياباني "توشيرو إينو" أمس الأحد إن الصاروخ قطع مسافة 800 كيلومتر وبارتفاع 50 كيلومترا، موضحا أنه سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.وأضاف أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارة كوريا الشمالية في بكين.وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة "تونغ تشانغ ري" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" على الساحل الغربي من كوريا الشمالية في الساعة 11:05 صباحا باتجاه البحر الشرقي.وجاء هذا الاستفزاز الصاروخي الأخير، وهو سابع إطلاق لصاروخ باليستي هذا العام، بعد ثلاثة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الخميس، قبيل انعقاد القمة بين كوريا الجنوبية واليابان في طوكيو.