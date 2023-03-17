إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تسجل أقل مستوياتها منذ 9 أشهر

Photo : YONHAP News

وسط رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة في كوريا الجنوبية بدءا من اليوم الاثنين، سجلت إصابات كورونا الجديدة أقل من 4 آلاف إصابة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3 آلاف و930 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 14 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 4 آلاف و877 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار 268 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، لتسجل بذلك أقل مستوياتها منذ يوم السابع والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار شخصين، ليبلغ 122 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و171 حالة وفاة حتى الآن.