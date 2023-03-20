رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات في كوريا

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بدءا من اليوم، سيتم تنفيذ قرار الحكومة الكورية برفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة، بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم الاثنين، لن يكون ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة ملزما قانونيا، وذلك ضمن التخفيف التدريجي للقيود ذات الصلة بفيروس كورونا.ويأتي هذا القرار بعد عامين وخمسة أشهر من تطبيق الحكومة الكورية لإلزامية ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات، في أكتوبر من عام 2020، وبعد شهرين من إزالة معظم قواعد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.ومع ذلك، نصحت السلطات الصحية باستمرار ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام في أوقات الازدحام، مثل ساعة الذروة.كما تم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الصيدليات داخل المنشآت الضخمة مثل متاجر البيع بالتجزئة ومحطات القطارات بدءا من اليوم الاثنين، لكن سيظل ارتداء الكمامات إجباريا في الصيدليات العادية والمستشفيات والمرافق عالية الخطورة مثل دور رعاية المسنين.