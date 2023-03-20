عدد النساء الكوريات اللاتي يتزوجن وهن في الأربعينيات يفوق عددهن في العشرينيات

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اتضح أن عدد النساء الكوريات الجنوبيات اللاتي يتزوجن وهن في أوائل الأربعينيات من العمر، قد تجاوز عددهن في أوائل العشرينيات للعام الثاني على التوالي في عام 2022، وسط زيادة شيخوخة السكان وتغير وجهات النظر بشأن الزواج. وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين إنه تم تسجيل 10 آلاف و949 حالة زواج في العام الماضي لنساء تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عاما، مقارنة بعشرة آلاف و113 حالة زواج لنساء تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما. ويعد هذا هو العام الثاني الذي يتم فيه تسجيل هذه الظاهرة، منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1990، حيث شهد عام 2021 زيادة طفيفة بلغت 400 حالة زواج تشمل نساء تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عاما مقارنة بمن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما. وبالمقارنة مع الوضع قبل 25 عاما، انخفض عدد النساء اللاتي تزوجن وهي في أوائل العشرينيات من العمر بنسبة 93%، بينما قفز عدد النساء اللاتي تزوجن وهن في أوائل الأربعينيات من العمر بنسبة 50%. وانخفض إجمالي عدد حالات الزواج بنسبة 51% في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2022، من حوالي 388 ألفا إلى 191 ألفا. ويعكس هذا الاتجاه جزئيا تغيرا ديموغرافيا حيث انخفض عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما بنسبة 30% تقريبا خلال الفترة المذكورة، بينما زاد عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عاما بنسبة تزيد عن 16%. كما جاء ذلك وسط اتجاه متسارع باعتبار الزواج ليس ضرورة بل خيارا.