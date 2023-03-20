عدد الشباب الكوريين غير الباحثين عن عمل يسجل رقما قياسيا في فبراير

تم تسجيل عدد قياسي من الشباب الكوريين الجنوبيين "غير النشطين اقتصاديا" الذين توقفوا عن البحث عن عمل، خلال شهر فبراير الماضي.وأظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أنه من بين أولئك الذين تم اعتبارهم "غير نشطين اقتصاديا" في فبراير، أجاب 497 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بأنهم "يأخذون فترة راحة من البحث عن عمل".ويعد ذلك أكبر رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة في يناير من عام 2003، لتتبع "السكان غير النشطين اقتصاديا" الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما، والذين يكونون إما غير قادرين على العمل أو أنهم قادرون على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك.ويذكر أن أي شخص لا يعمل لأسباب مثل رعاية الأطفال أو الأعمال المنزلية أو الدراسة أو الشيخوخة أو الاضطرابات العقلية أو الجسدية أو لأي أسباب أخرى، يعتبر غير ناشط اقتصاديا. ويندرج "أخذ راحة" في فئة "أسباب أخرى"، ولا يشمل التحضير للخدمة العسكرية أو القبول في الجانعات أو المدارس.وفي حين أن البيانات لم تحدد الأسباب التفصيلية وراء الزيادة في هذا الرقم، إلا أنه من المفترض أن العديد من الشباب قد توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب صعوبة العثور على وظيفة تناسب اختياراتهم.